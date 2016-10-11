В Петербурге арестовали участников акции "Ильич, проснись!"

В Петербурге суд приговорил к аресту нескольких участников местного отделения партии "Другая Россия".

В Петербурге суд принял решение об аресте 6 активистов "Другой России", устроивших несогласованную протестную акцию 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционной партии. По данным другоросов, участники протеста в честь 100-летия Октябрьской революции арестованы на сроки от 8 до 33 суток. В числе арестованных оказался и сопредседатель партии Андрей Дмитриев. Кроме того, за решеткой оказалась и девушка Дарья Исаева.

Напомним, что 6 ноября активисты "Другой России" устроили протестную акцию у БКЗ "Октябрьский", а также вывесили баннер с матерным призывом на Лиговском проспекте. Растяжка содержала, в том числе, слова "Ильич, проснись". Партия выразила несогласие с арестом своих активистов. А Дарья Исаева уже объявила голодовку за решеткой: заявление об этом девушка-политик направила в городские СМИ.