Подозреваемого арестовали на два месяца.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что в Петербурге арестовали серийного развратника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что этот мужчина неоднократно совершал развратные действия сексуального характера. Так, в полицию обратилась 31-летняя жительница Кронштадта. Женщина заявила, что неизвестный в парадной одного из домов на Посадской улице задрал ей юбку и засунул руку в трусы. Петербурженка отметила, что она успела запомнить, что у злоумышленника голубые глаза, "орлиный" нос и чёлка.

В итоге полицейские задержали 21-летнего охранника. Как оказалось, молодой человек в этот же день совершил аналогичное преступление в отношении 39-летней петербурженки.

Подозреваемого арестовали на два месяца.

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Фото:pixabay