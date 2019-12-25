Напавшего на омоновца мужчину арестовали в Петербурге до 2 апреля

Он ударил силовика в грудь и колено во время митинга 31 января.

Октябрьский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении участника несогласованной акции протеста Ильи Першина. Его обвиняют в нападении на бойца ОМОНа 31 января. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Першин как минимум три раза ударил силовика в грудь и колено на Большой Морской улице. На суде подозреваемый пояснил, что пришел на митинг ради того, чтобы как художник изучать пластику людей. Мужчина попросил отправить его под домашний арест к сожительнице, фамилию которой не смог вспомнить.

Першина арестовали до 2 апреля. Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее мы писали, что замглавы петербургского отдела полиции задержали за вымогательство взятки.

Фото: Piter.TV