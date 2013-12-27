Петербуржца арестовали за роспись детской горки националистическими лозунгами

Мужчина с помощью баллончика с краской нанес на детскую горку провокационные надписи.

Приморский районный суд избрал меру пресечения петербуржцу, написавшему украинские лозунги на детской площадке. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 2 мая на детской площадке у дома по Ушаковской набережной, мужчина с помощью баллончика с краской нанес на детскую горку провокационные надписи.

Вандал пробудет под стражей как минимум до 18 июня 2022 года.

Ранее суд зарегистрировал дело Кота, который изуродовал экс-возлюбленную кислотой в Петербурге.

Фото: Piter.tv