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Петербуржца арестовали за роспись детской горки националистическими лозунгами
Сегодня, 8:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца арестовали за роспись детской горки националистическими лозунгами

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Мужчина с помощью баллончика с краской нанес на детскую горку провокационные надписи.

Приморский районный суд избрал меру пресечения петербуржцу, написавшему украинские лозунги на детской площадке. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 2 мая на детской площадке у дома по Ушаковской набережной, мужчина с помощью баллончика с краской нанес на детскую горку провокационные надписи.

Вандал пробудет под стражей как минимум до 18 июня 2022 года.

Ранее суд зарегистрировал дело Кота, который изуродовал экс-возлюбленную кислотой в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: лозунги, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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