В Петербурге 9 января антициклон оттеснит облака с осадками

В течение дня 9 января не будет существенных осадков, ожидается облачная с прояснениями погода.

В Петербурге в первый рабочий день после новогодних каникул будет ветрено и тепло. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня 9 января не будет существенных осадков, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки прекратятся из-за влияния гребня антициклона, который надвигается с запада. В городе по-прежнему не по-зимнему тепло, от +3 до +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Самая низкая температура в Петербурге 9 января была зафиксирована в 1987 году, тогда столбик термометра опустился до -33 градусов, самым теплым этот день был в 2005 году – плюс 6 градусов.

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