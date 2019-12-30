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В Петербурге 9 января антициклон оттеснит облака с осадками
Сегодня, 9:19
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nastya960

В Петербурге 9 января антициклон оттеснит облака с осадками

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В течение дня 9 января не будет существенных осадков, ожидается облачная с прояснениями погода.

В Петербурге в первый рабочий день после новогодних каникул будет ветрено и тепло. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня 9 января не будет существенных осадков, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки прекратятся из-за влияния гребня антициклона, который надвигается с запада. В городе по-прежнему не по-зимнему тепло, от +3 до +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.  

Самая низкая температура в Петербурге 9 января была зафиксирована в 1987 году, тогда столбик термометра опустился до -33 градусов, самым теплым этот день был в 2005 году – плюс 6 градусов. 

Фото: pixabay

Теги: антициклон, леус, погода, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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