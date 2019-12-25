В Петербурге утвердили программу новогодних праздников

Большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате.

Правительство Петербурга утвердило программу праздничных мероприятий в городе по случаю Нового года и Рождества. Большинство из них пройдут в онлайн-формате. Об этом пишет пресс-служба Администрации губернатора.

Вместо традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади по телевизору покажут новогоднюю программу с участием творческих коллективов и звезд российской эстрады. Концерт, как и ледовое шоу "Снежная королева", будет транслировать телеканал "Санкт-Петербург" 31 декабря.

В этом году, несмотря на пандемию, сохранится традиция вручения подарков школьникам с 1 по 4 класс. Новогодний подарочный набор получат 238 тысяч ребят. Он будет состоять из книжки-раскраски по мотивам представления "Снежная королева" и набора цветных карандашей. На последней странице раскраски будет QR-код, сканировав который, можно будет посмотреть в любое время ледовый спектакль.

Рождественская ярмарка на Манежной площади будет работать с 19 декабря по 10 января. Торговля будет проходить с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

С 9 ноября начались работы по праздничному украшению города, они продлятся до 20 декабря. Главную городскую елку, которую установят на Дворцовую площадь, привезут в Петербург 7 декабря из Всеволожского района Ленобласти.

Всего в городской план празднования вошло более 180 районных мероприятий.

Ранее мы писали, что метро Петербурга будет работать ночью только в Рождество.

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