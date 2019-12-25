В Петербурге мошенники продали пенсионерке лекарства за 300 тысяч рублей

Пропажу денег женщина обнаружила только после ухода незнакомки.

В среду, 3 июня, в полицию Невского района Петербурга обратилась 94-летняя женщина и заявила о краже денег. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, в этот день ей позвонила незнакомка и предложила приобрести якобы полезные лекарства. Спустя некоторое время в квартиру пенсионерки на Октябрьской набережной пришла девушка и отдала пакетик с желтыми капсулами, забрав 350 рублей. После этого пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали 300 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли записи с камеры видеонаблюдения, а также пакетик с лекарствами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее мы писали, что 87-летняя петербурженка отдала мошеннику 7 тысяч за влажную уборку вентиляции.

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