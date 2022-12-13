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В Петербурге 8 марта объявили желтый уровень погодной опасности
Сегодня, 8:00
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В Петербурге 8 марта объявили желтый уровень погодной опасности

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Его объявили из-за метели и угрозы обледенения дорог.

Сегодня, 8 марта, в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, желтый уровень будет действовать в Северной столице с 8:00 до 15:00. Его объявили из-за метели и угрозы обледенения дорог.

Правительство просит пешеходов и автомобилистов быть особенно осторожными. Утром ожидается снег и ветер до 8-13 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что стала известна средняя стоимость букета к 8 марта в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: 8 марта, желтый уровень погодной опасности, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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