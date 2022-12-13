В Петербурге 8 марта объявили желтый уровень погодной опасности

Сегодня, 8 марта, в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
По информации Росгидрометцентра, желтый уровень будет действовать в Северной столице с 8:00 до 15:00. Его объявили из-за метели и угрозы обледенения дорог.
Правительство просит пешеходов и автомобилистов быть особенно осторожными. Утром ожидается снег и ветер до 8-13 метров в секунду.
Ранее мы сообщали, что стала известна средняя стоимость букета к 8 марта в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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