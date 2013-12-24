Пожилая петербурженка отдала мошеннику более 2,7 млн рублей якобы на ремонтные работы

Женщина сама сняла со счета деньги и передала их незнакомцу.

В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина обманным путем получил от 82-летней пенсионерки крупную сумму денег и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел еще в апреле. Тогда в полицию обратилась пожилая петербурженка и рассказала о визите незнакомца. Мужчина пришел в квартиру к пенсионерке на Бухарестской улице и под предлогом осмотра технического состояния жилого помещения предложил сделать ремонт. Женщина согласилась, сняла с банковского счета более 2,7 млн рублей и передала их незнакомцу якобы на ремонтные работы. После этого злоумышленник не выходил на связь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти