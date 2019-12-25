В Петербурге возобновилась работа 65 спортивных школ

Также открылись ледовые арены, фитнес-центры и бассейны.

С 13 июля в Петербурге снова заработали физкультурно-спортивные организации, закрывавшиеся во время пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Смольного, уже открыты 65 спортивных школ, а также фитнес-центры, ледовые арены и бассейны. Исключение составляют только спортобъекты, расположенные в торговых центрах.

Спортивная подготовка полным ходом идет в училищах олимпийского резерва №1 и 2, Центре художественной гимнастики "Жемчужина", Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С.Тюкалова. Отмечается, что организации смогли открыться при условии соблюдения безопасной деятельности и получении специального QR-кода. По коду отслеживается готовность выполнять стандарты безопасности.

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Фото: Piter.TV