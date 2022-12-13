В Петербурге 5 апреля откроется центр для самозанятых

В центре для самозанятых организуют экспертную помощь по правовым вопросам, а также вопросам финансового планирования и налогообложения.

В Петербурге 5 апреля откроется Центр реализации проектов, который будет поддерживать проекты самозанятых. Его создали на базе регионального Центра "Мой бизнес". Об этом 31 марта пишет пресс-служба Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе Фонда, важным компонентом поддержки самозанятых станут образовательные программы Центра, в числе которых специальный курс "Эффективные продажи", офлайн и онлайн-практикумы по приобретению востребованных на рынке hard и soft skills.

В центре для самозанятых организуют экспертную помощь по правовым вопросам, а также вопросам финансового планирования и налогообложения.

Ранее мебель с экс-завода IKEA в Тихвине получит название на языке коми. На заводах будут производить доступную и качественную мебель, заверил Руслан Семенюк.

Фото: Piter.tv

