В конце рабочей недели в Петербурге потеплеет до +18

Осадков в этот день не ожидается.

В пятницу, 29 мая, в Петербурге будет теплая и сухая погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на пятницу похолодает до +7…+9 градусов, днем воздух в городе на Неве прогреется до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться. Осадков не ожидается.

Ранее Гидрометцентр предупредил о похолодании 1 июня.

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