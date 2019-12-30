В Петербурге два десятка водителей лишили прав по медпоказаниям

Автомобилисты страдали алкоголизмом, наркоманией или расстройствами психики.

Прокуратура Василеостровского района лишила 22 петербуржцев автомобильных прав в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ведомства.

Всех лишенных водительских удостоверений граждан объединяют медицинские противопоказания к вождению: алкоголизм, наркомания, расстройства психики. Все эти заболевания и состояния здоровья могут быть угрозой для других транспортных средств. Прокуратура добилась изъятия автомобильных прав водителей через суды Петербурга.

С начала 2019 года суды получили 27 аналогичных исков, 5 из них рассматриваются.

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Фото: Piter.TV