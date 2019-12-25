В Петербурге 20 мая местами будет облачно и дождливо

При этом столбик термометра поднимется до +12 градусов.

В среду, 20 мая, погоду в Петербурге определит циклон, центр которого будет находиться над Предуральем. Об этом в Facebook сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в городе будет облачная с прояснениями погода. Временами местами пройдут дожди. При этом столбик термометра поднимется до +12 градусов в Петербурге и до +8..+13 в Ленобласти. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме.

Самая низкая температура в Петербурге 20 мая была зафиксирована в 1917 году, тогда столбик термометра опустился до -2 градусов, самым теплым этот день был в 2014 году – плюс 33 градуса.

Фото: Piter.TV