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В Петербурге 20 февраля откроется выставка фотографа Сергея Борисова
Сегодня, 16:12
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В Петербурге 20 февраля откроется выставка фотографа Сергея Борисова

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Посетители смогут увидеть портреты главных героев советской андеграундной культуры.

Петербуржцы могут посетить персональную выставку одного из самых известных российских фотографов Сергея Борисова. Экспозиция откроется 20 февраля в галерее KGallery. Об этом сообщили в комитете по культуре Северной столицы. 

На выставке будут представлены легендарные портреты главных героев советской андеграундной культуры. Художник снимал Сергея Курёхина, Джоанну Стингрей, Виктора Цоя, Аллу Пугачёву, Жанну Агузарову и других известных артистов.

Некоторые снимки никогда не выходили в свет, но в этом году  можно будет увидеть все работы фотографа. Выставка работает до 9 апреля.

Добавим, что Сергей Борисов в 1970-1980-е работал рекламным фотографом. Он делал фотографии звезд советской эстрады для афиш. 

Ранее на Piter.tv: в Русском музее 16 февраля откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной.

Фото: Телеграм / комитет по культуре Петербурга (Сергей Борисов)

Теги: kgallery, выставка, куда сходить в петербурге, фотограф сергей борисов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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