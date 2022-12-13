В Петербурге 20 февраля откроется выставка фотографа Сергея Борисова

Посетители смогут увидеть портреты главных героев советской андеграундной культуры.

Петербуржцы могут посетить персональную выставку одного из самых известных российских фотографов Сергея Борисова. Экспозиция откроется 20 февраля в галерее KGallery. Об этом сообщили в комитете по культуре Северной столицы.

На выставке будут представлены легендарные портреты главных героев советской андеграундной культуры. Художник снимал Сергея Курёхина, Джоанну Стингрей, Виктора Цоя, Аллу Пугачёву, Жанну Агузарову и других известных артистов.

Некоторые снимки никогда не выходили в свет, но в этом году можно будет увидеть все работы фотографа. Выставка работает до 9 апреля.



Добавим, что Сергей Борисов в 1970-1980-е работал рекламным фотографом. Он делал фотографии звезд советской эстрады для афиш.



Ранее на Piter.tv: в Русском музее 16 февраля откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной.

Фото: Телеграм / комитет по культуре Петербурга (Сергей Борисов)