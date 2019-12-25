15-летняя лишилась девственности после любовных утех в квартире на Добролюбова

Девочка вступила в половой акт с парнем по обоюдному согласию.

Днем 7 июня в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской поликлиники №29. К медикам в удовлетворительном состоянии доставили 15-летнюю девушку с нарушением половой неприкосновенности. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мать девочки рассказала, что ее дочь занималась сексом с молодым человеком 2004 года рождения. Подростки вступили в половой акт по обоюдному согласию в квартире дома №21/1 на проспекте Добролюбова. Мать девочки претензий к парню не имеет.

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