На Стойкости школьник погиб после падения из окна

Он выпал из окна 4 этажа. Врачи не смогли его спасти, парень скончался в реанимации.

В реанимацию Детской больницы №5 имени Филатова ночью 29 августа доставили 16-летнего мальчика с тяжелыми травмами. Об этом сообщают городские СМИ.

Врачи сразу определили, что подобные травмы характерны для падения с большой высоты. По предварительным данным, парень выпал из окна 4 этажа на улице Стойкости. Подростка спасти не удалось, он скончался в реанимации.

За сутки до этого, ночью 28 августа на проспекте Луначарского нашли тело 17-летней петербурженки. Она проживала в этом же доме на 5 этаже с родителями. Когда все уснули, девушка поднялась на 24 этаж и упала вниз.

Согласно статистике, в России ежегодно около 600 детей погибаю после падения из окон. Травма после падения с высоты более 3 метров, занимает 2-е место после ДТП среди причин травматизма детей.

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