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На Стойкости пьяный водитель снес ограду и пытался сбежать
Сегодня, 12:42
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Asyaromanenkova
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На Стойкости пьяный водитель снес ограду и пытался сбежать

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Очевидцы рассказывают, что водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на остановку и снес ограду на улице Стойкости.

В пятницу, 1 сентября, днем странное ЧП произошло на улице Стойкости. Водитель на отечественной машине выехал на территорию остановки, а затем врезался в ограждение газона. После этого виновник ДТП пытался скрыться на машине.

"На Стойкости пьяненький водила въехал в ограждение, пытался скрыться на машине, но был слишком пьян", - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользовательница под именем Екатерина Екатеринина.

Скрыться мужчине помешал местный житель. Он забрал у водителя ключи и посадил его в салон машины. На месте дожидаются прибытия полиции.

На Стойкости пьяный водитель снес ограду и пытался сбежатьНа Стойкости пьяный водитель снес ограду и пытался сбежать

На Стойкости пьяный водитель снес ограду и пытался сбежать

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , происшествия спб , стойкости
Категории: Происшествия

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