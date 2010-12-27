На Стойкости пьяный водитель снес ограду и пытался сбежать

Очевидцы рассказывают, что водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на остановку и снес ограду на улице Стойкости.

В пятницу, 1 сентября, днем странное ЧП произошло на улице Стойкости. Водитель на отечественной машине выехал на территорию остановки, а затем врезался в ограждение газона. После этого виновник ДТП пытался скрыться на машине.

"На Стойкости пьяненький водила въехал в ограждение, пытался скрыться на машине, но был слишком пьян", - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользовательница под именем Екатерина Екатеринина.

Скрыться мужчине помешал местный житель. Он забрал у водителя ключи и посадил его в салон машины. На месте дожидаются прибытия полиции.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург