В Петербурге 16 августа обещают знойную жару

По словам синоптика в среду Северная столица "попадет на западную периферию гребня высокого давления".

Жителям Северной столицы обещают знойную жару на следующей неделе. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Петербурге продолжится солнечное лето. Он также отметил, что дожди уйдут из города на сутки раньше, чем в Москве. Также Шувалов сообщил, что в среду Северная столица "попадет на западную периферию гребня высокого давления". Синоптик уточнил, что температура взлетит до +27...+29 градусов, однако в четверг стоит ожидать дожди и грозы.

Ранее мы сообщали, что синоптик Колесов пообещал хорошую погоду в выходные.

Фото: Piter.tv