Температура в Петербурге превысит климатическую норму на 3–4 градуса

Синоптики предупредили о дождях и потеплении до +8 градусов.

В Петербурге 15 ноября сохранится теплая погода с кратковременными дождями. Днем температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов, что на 3–4 градуса выше климатической нормы. Такой прогноз представил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Ленинградской области столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление повысится до 757 мм ртутного столба, однако останется ниже нормальных значений.

В понедельник дожди прекратятся. Ночью температура в Петербурге составит +1...+3 градуса, а днем воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник в Северной столице будет солнечно и сухо: город окажется под влиянием западной периферии антициклона. Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, в области +6…+11 градусов.

Фото: Piter.TV