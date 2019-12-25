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Петербурженка обвинила несовершеннолетнего в половой связи с ее 14-летней дочкой
Сегодня, 8:53
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Alena_Zinovieva

Петербурженка обвинила несовершеннолетнего в половой связи с ее 14-летней дочкой

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Подростки занимались сексом по обоюдному согласию.

В среду, 3 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Диагностического центра "Ювента". Медики рассказали, что к ним обратилась девочка 2006 года рождения, которая ведет половую жизнь с 14 лет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам матери девочки, ее дочь вступила в половую связь с 14-летним подростком по обоюдному согласию. Несовершеннолетние занимались сексом в квартире девочки.

Семья школьницы неполная, на учете в ПДН не состоит. По факту случившегося проводится проверка. Делом занимаются следователи.

Ранее мы писали, что мать уличила семиклассницу в половых связях с 21-летним петербуржцем.

Фото: Piter.TV

Теги: подростки, секс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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