В Петербург впервые приедет театр танца Пины Бауш

Показ проходит в рамках Года Германии в России. Спектакль "Полнолуние" - это одна из последних постановок немецкой танцовщицы и хореографа Пины.

Стало известно, что Петербург в сентябре впервые посетят артисты театра танца Пины Бауш из Германии. Выступления коллектива состоятся с 16 по 18 сентября в рамках международного фестиваля "Александринский". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.

Как рассказал Фокин, в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом фестиваль пришлось отменить. В этом году мероприятие все же состоится, однако не в полном объеме. Немецкий "Вупперталь" представят в Петербурге, и это "колоссальное событие", отмечает Фокин.

Показ проходит в рамках Года Германии в России. Спектакль "Полнолуние" это одна из последних постановок Пины. По словам Гюнтера Хазенкампа, директора Гете-института в Санкт-Петербурге, во многих отношениях это типичная постановка Пины Бауш

Пина Бауш – немецкая танцовщица и хореограф, легенда современного танца и театра. Она возглавила балетную труппу в городе Вуппертиль в 1974 году. Бауш создала более 40 уникальных спектаклей, основанная ею труппа считается национальным достоянием Германии.

Ранее Piter.tv писал, что Большой театр кукол готовится к международному фестивалю. Так, 17 спектаклей и другая насыщенная программа порадуют зрителей с 1 по 7 июля.

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