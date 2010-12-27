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В Петербург прилетел легендарный испанский певец Рафаэль 
Вчера, 22:39
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IRINA_CHALKINA

В Петербург прилетел легендарный испанский певец Рафаэль 

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Петербуржцы встретили артиста с песнями и цветами.

В среду, 20 марта, в Петербург прилетел легендарный испанский певец Рафаэль. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что петербуржцы встретили артиста в аэропорту "Пулково" с песнями и цветами.

Напомним, что Рафаэль обладает титулом артиста, который продал рекордное количество своих записей, а именно 49 платиновых и 327 золотых альбомов

Певец прибыл в Северную столицу в рамках европейского тура с программой " Моё безумное счастье - петь!".

Ранее мы сообщали о том, что Вышел трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела"

Фото:открытый источник

Теги: культура, музыка, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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