Петербуржцы встретили артиста с песнями и цветами.

В среду, 20 марта, в Петербург прилетел легендарный испанский певец Рафаэль. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что петербуржцы встретили артиста в аэропорту "Пулково" с песнями и цветами.

Напомним, что Рафаэль обладает титулом артиста, который продал рекордное количество своих записей, а именно 49 платиновых и 327 золотых альбомов

Певец прибыл в Северную столицу в рамках европейского тура с программой " Моё безумное счастье - петь!".

Ранее мы сообщали о том, что Вышел трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела"

Фото:открытый источник