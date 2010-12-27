В среду, 20 марта, в Петербург прилетел легендарный испанский певец Рафаэль. Об этом сообщает 78.ru.
Известно, что петербуржцы встретили артиста в аэропорту "Пулково" с песнями и цветами.
Напомним, что Рафаэль обладает титулом артиста, который продал рекордное количество своих записей, а именно 49 платиновых и 327 золотых альбомов
Певец прибыл в Северную столицу в рамках европейского тура с программой " Моё безумное счастье - петь!".
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