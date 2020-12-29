Жителям Петербурга и Ленобласти за год скормили почти 100 тысяч тонн лимонов

Большая часть цитрусовых прибыла из Аргентины.

За прошедший год в Петербург и Ленобласть ввезли более 98 тысяч тонн лимонов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Большая часть цитрусовых (более 57 тысяч тонн) прибыла из Аргентины. Также плоды привозили из ЮАР (33,5 тысяч тонн) и Марокко (более 6,4 тысяч тонн). Кроме того, лимоны доставляли из Бразилии, Уругвая, Египта, Зимбабве и Боливии. Все лимоны, допущенные до ввоза на территорию РФ, успешно прошли карантинный контроль.

Ранее мы писали, что в 2020-м году в Петербург не пустили более 19 тонн лосося из Чили.

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