В Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0

Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров.

В воскресенье, 26 мая, в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом сообщается на сайте американской Геологической службы (USGS).



Подземные толчки, были зафиксированы в 7:41 по местному времени (10.41 мск). Эпицентр находился в 80 километрах от населённого пункта Лагунас регионе Сан-Мартин. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров. Другие подробности уточняются.

Число возможных жертв ЧП пока не известно. Угрозы цунами для соседних регионов и самой республики пока объявлено не было.

Фото: Telegram-канал Милитарист