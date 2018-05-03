В Перми раскрыли ОПГ, незаконно легализовавшее 200 мигрантов

Фигурантами уголовных дел стали 15 человек.

Преступное сообщество раскрыто российскими правоохранительными органами на территории Пермского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что участники незаконно легализовали на территории страны с использованием служебного положения не менее 200 мигрантов. По факту криминальной деятельности возбуждены уголовные дела по пунктам "а" и в" части 2 статьи 322.1, части 2 статьи 210, части 3 статьи 210 УК РФ.

Известно, что под подозрение попал директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, его подчиненные и сотрудники из местной коммерческой фирмы. Следователи полагают, что в период с 2021 по 2024 год под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории РФ и основам законодательства они организовали устойчивое преступное сообщество. Злоумышленники работали в Перми, Москве, Тульской и Самарской областях. Члены банды искали агентов, которые организовывали проведение экзамена для иностранцев. Агенты в свою очередь находили клиентов без гражданства, для которых фальсифицировали результаты экзаменов.

Вместе с документами и деньгами результаты направлялись в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого и выдавали сертификаты о прохождении тестирования. пресс-служба СК РФ

В натсоящее время 15 фигурантам расследования предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Двое подозреваемых также проходят по уголовной статье об организации преступного сообщества. Злоумышленники арестованы. Остальным участникам предполагаемого преступного сообщества выбраны меры пресечения, не связанные с изоляцией.

СК назвал теракт одной из версий взрыва в Ставрополе, где погиб Гурциев.

Фото и видео: Следственный комитет России