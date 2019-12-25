В Перми полицией возбуждено уголовное дело в отношении 22 участников ОПГ-наркосбытчиков

Бандиты промышляли в нескольких регионах РФ.

В Перми полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ в отношении 22 участников организованного сообщества наркосбытчиков. Такое заявление сделали представители пресс-службы правоохранительных органов России на официальном сайте. Членами группировки являются граждане в возрасте от 19 до 40 лет. Она трудилась в одном онлайн-магазине. Перед наймом на работу все подозреваемые были проинструктированы о мерах безопасности: шифровании и конспирации переписок с клиентами, а также переводах криптовалюты в рубли. Работодатель оплачивал сотрудникам транспортные расходы, питание, мобильную связь и размещение в гостиницах.

Расследование в отношении ОПГ длилось около полугода. За это время оперативники смогли изобличить преступную деятельность и задокументировать все криминальные эпизоды. Бандиты работали на территории Прикамья и Перми, а также Удмуртии, Москве, Петербурге, Казани, в Омской и Кировской областях.

В рамках обысков представители закона изъяли у подозреваемых около 5,5 кг запрещенных веществ (синтетических наркотиков). Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей. Им инкриминируются десятки эпизодов сбыта в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Суд приговорил сбежавших из ИВС в Истре к пребыванию в колонии от шести до 11 лет.

Фото и видео: официальный сайт МВД России