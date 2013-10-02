Суд приговорил сбежавших из ИВС в Истре к пребыванию в колонии от шести до 11 лет

Главарем ОПГ признан Александр Бутнару.

Суд приговорил четырех сбежавших из ИВС в Истре к пребыванию в колонии от шести до 11 лет. В Истринской городской инстанции Московской области вынесли вердикт в отношении мужчин, которые в августе 2021 года самовольно покинули заключение из изолятора временного содержания. Четверо мужчин признаны виновными по уголовному делу о краже и хищении оружия. Они получили тюремные сроки. Следствие считает, что фигуранты расследования грабили дома обеспеченных граждан на территории Подмосковья и Тверской области.

Уроженцев Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетерю признали виновными виновными в краже (статье 158 УК), грабеже (статье 161) и хищении либо вымогательстве оружия (статье 226). Прокуратуры Московской области уверена, что подозреваемые совершили десяток краж и два грабежа.

Глава отделения по взаимодействию со СМИ Московской областной прокуратуры Наталия Григорьева уточнила, что Бутнару признали организатором преступной группировки. Ему дали наибольший срок - 11 лет заключения, которые мужчина проведет в колонии строгого режима. Еще двое фигурантов имеют по 6 лет заключения в колонии общего режима, последний — 6 лет 11 месяцев строгого режима. Прокуратура запрашивала для Бутнару 13 лет, а для его сообщников — от 9 до 11 лет.

Сбежавший из изолятора Мавриди при задержании назвался Ивановым.

Фото: МВД России