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В Пензенской области задержали двух распространителей крупной партии "синтетики"

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При осмотре иномарки подозреваемых инспекторы изъяли барсетку, в которой находились свертки.

В Пензенской области полицейские задержали двух распространителей крупной партии "синтетики". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМДВ.

По данным следствия, подозреваемые жители Пензы были задержаны на федеральной автодороге М-5 "Урал". При осмотре иномарки инспекторы изъяли барсетку, в которой находились свертки. Аналогичное вещество обнаружили во время обыска квартиры, которую оба арендовали.

Согласно экспертизе, в изъятых веществах находилось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 1 кг. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде пресечена незаконная добыча янтаря.

Видео: УМВД по Пензенской области

Теги: задержание, наркотики, пензенская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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