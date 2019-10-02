В Калининграде пресечена незаконная добыча янтаря

Ирина Волк рассказала о криминальной схеме, действовавшей в российском регионе.

На территории Калининграда российские правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте крупных партий янтаря. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции пояснила, что четверо местных жителей организовали масштабную скупку незаконно добытого дайверами камня для дальнейшей обработки его и реализации покупателям. Товар сбывался на территории одной из азиатских стран.

Нелегальный канал в 2022 году перекрыли. Оперативники обнаружили и изъяли более 31 тонны янтаря, стоимость которого превышает 96 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время материалы расследования отправлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа