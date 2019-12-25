В Пензенской области коронавирус подтвердили у месячного младенца

Также коронавирус подтвердился и у двух годовалых детей.

В Пензенской области у 3х маленьких детей выявили коронавирус.

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области сообщает, что в регионе лабораторно подтвержден коронавирус у 3х маленьких детей. Самому маленькому пациенту всего 1 месяц. Двум другим малышам по 1 году. Возраст остальных заразившихся от 19 до 84 лет.

В регионе скончался второй пациент с коронавирусом. Это 50-летняя женщина, которая около 2х недель находилась на ИВЛ. У женщины имелись хронические заболевания, в том числе астма.

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Фото: Piter.TV