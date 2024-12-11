В Пензе заподозрили работников автосервиса в афере с фиктивным ремонтом автомобилей клиентов

Полиция раскрыла мошенническую схему с ремонтом автомобилей в регионе.

Российские правоохранительные органы по городу Пенза заподозрили работников местного автомобильного сервиса в афере с фиктивным ремонтом машин клиентов. В социальных сетяхпредставители пресс-службы регионального управления полиции уточнили, что организатором криминального бизнеса считается индивидуальный предприниматель из Самары. В регионе он арендовал помещение, а затем открыл в нём автомастерскую. Мужчина нанял пятерых мастеров и управляющих бизнесом.

Последние под любым предлогом убеждали клиентов на разборку коробок передач с целью якобы установления механических причин поломок. Заказчикам предлагалась бесплатная компьютерная диагностика, которая по сути была бесполезной, и от её проведения никакого результата не было. пресс-служба МВД РФ по региону

Автовладельцам обозначали приблизительную стоимость предстоящего ремонта, которая варьировалась от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Когда разбор коробки передач был осуществлён, то криминальные сообщники начинали выуживать у автовладельцев денежные средства под предлогом покупки различных запчастей. Однако большая их часть не требовалась в реальности при проведении ресонта транспортных средств. После махинаций стоимость починки автомобилей увеличивалась в разы и доходила до 200 тысяч рублей. В том случае, если заказчик отказывался от услуг автосервиса, то подельники требовали от него заплатить неустойку за нахождение машины в боксе. Однако даже после этого мошенники не давали людям забрать машину и продолжали выманивать деньги. С заявлениями в МВД обратились 15 местных жителей. Согласно предварительным данным, сумма причинённого им материального ущерба превысила 2,5 миллионов рублей. В отношении банды ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Один из фигурантов расследования отправлен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

За кражу монет и наград у 100-летнего москвича задержаны его сиделка, а также скупщик краденого.

Фото и видео: МВД Медиа