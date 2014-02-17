Полиция смогла установить личность скупщика коллекционных товаров.

За кражу монет и наград у 100-летнего москвича задержаны его сиделка, а также скупщик краденого. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов через социальные сети. Полицейские уточнили, что 35-летняя злоумышленница устроилась круглосуточной сиделкой к пенсионеру, проживающему на Новом Арбате.

Ссо своим знакомым, который вместе с ней проживал в квартире подопечного, похитила у дедушки коллекцию монет, а также его награды. Краденое сообщники сбыли знакомым перекупщикам, после чего сиделка уволилась с работы. пресс-служба МВД РФ

Материальный ущерб от криминальной деятельности преступников составил 300 тысяч рублей. Родственники пожилого мужчины обнаружили пропажу и обратились за помощью в отделение МВД. Оперативники вышли на след сиделки и задержали подозреваемую. Далее также удалось установить личность скупщика краденого. У мужчины в настоящее время изъята большая часть похищенных коллекционных монет. В отношении воровки ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Она отправлена под стражу Скупщик обвиняется по части 2 статьи 175 УК РФ. Сейчас он отпущен на свободу под подпиской о невыезде.

В Москве при содействии охранника торгового центра пресечена кража платёжного терминала.

Фото и видео: МВД Медиа