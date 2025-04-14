В Пензе оперативники накрыли подпольное производство табачной продукции

Подозреваемыми по уголовному делу стали трое местных жителей, входивших в ОПГ.

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Пензенской области задержали троих местных жителей. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники подозреваются в незаконном производстве и обороте никотиносодержащей продукции. Незаконная деятельность велась в организованной преступной группе и в особо крупном размере. С 2023 года без необходимой для этого лицензии фигуранты расследования изготавливали жидкости для вейпов, фасовали их и продавали товар в магазины в нескольких регионах страны.

Нелегальный цех был оборудован в Пензе в арендованных помещениях на первом этаже многоквартирного жилого дома. пресс-служба МВД РФ

В ходе обысков оперативниками бнаружены и изъяты производственные линии, сырье, упаковочные материалы и более 120 тысяч флаконов с никотиносодержащей жидкостью. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа