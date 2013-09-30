В Пензе из многоэтажного здания эвакуированы 40 человек

Трое россиян спасены при помощи спецсредств.

В экстренном региональном управлении по Пензенской области рассказали о пожаре, который произошел в 16-этажном здании. Воспламенение заметили очевидцы по улице Карпинского в административном центре около 08:51 утра по местному времени. Уточняется, что в районе 13 этажа воспламенилась квартира. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из помещений сотрудники оперативно вывели на улицу 40 жителей. Трое граждан были спасены сотрудниками ГУ МЧС при помощи специальных устройств из зоны сильного задымления. В ликвидации пожара задействованы 13 человек личного состава, дополнительно к работам по тушению привлекалось три единицы техники. В настоящее время устанавливается причина случившегося.

В Самаре произошел пожар в многоквартирном доме.

Фото и видео: ГУ МЧС России