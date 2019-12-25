В Павловске водитель влетел в столб

Мужчина уснул за рулем.

В субботу утром, 21 марта, жители Павловска обнаружили на дороге водителя, который влетел в бетонный столб. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы сообщают, что мужчина уснул за рулем. В комментариях удивляются тому, как можно уснуть в "городской обстановке", а также подчеркивают, что "именно поэтому в выходной день не стоит вставать раньше 12:30".

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Фото: vk.com/spb_today