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В Парголово на Северной улице сгорел автомобиль Mitsubishi
Сегодня, 14:57
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В Парголово на Северной улице сгорел автомобиль Mitsubishi

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Огнеборцы потушили пламя за 40 минут. 

В Выборгском районе произошел пожар. Сегодня, 21 февраля, в Парголово на Северной улице у дома № 109 загорелся автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:07. В автомобиле Mitsubishi  огонь уничтожил сгораемые части. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили пламя за 40 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что ночью на Тихорецком проспекте 10 пожарных тушили "трешку".

Фото: Pxhere

Теги: горела машина, мчс, парголово, северная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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