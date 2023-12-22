В Парголово на Северной улице сгорел автомобиль Mitsubishi

Огнеборцы потушили пламя за 40 минут.

В Выборгском районе произошел пожар. Сегодня, 21 февраля, в Парголово на Северной улице у дома № 109 загорелся автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:07. В автомобиле Mitsubishi огонь уничтожил сгораемые части.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили пламя за 40 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что ночью на Тихорецком проспекте 10 пожарных тушили "трешку".

Фото: Pxhere