В Оренбуржье проверят больницу после видео с передвигавшимся на коленях инвалидом

Ситуацию взяла на контроль местная прокуратура.

В Оренбургской области представители региональной прокуратуры проверят больницу после видео с передвигающимся на коленях инвалидом. Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором мужчина с ограниченными возможностями пытался переместиться на территории госпиталя. При этом у пациента не было специального технического средства (коляски), а также при нем не находился сопровождающий персонал. Очевидцы уточнили, что инцидент зафиксирован в медицинском учреждении города Медногорска.

Андреем Черепановым организована проверка сведений, распространенных в СМИ, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь. Ход и результаты проверки контролируются прокурором города. пресс-служба прокуратуры

Эксперт оценят качества работы медицинской организации и мероприятия по оказанию услуг в ГБУЗ "Городская больница" Медногорска. Будет изучено выполнение требований российского законодательства в вопросе обеспечения доступной среды для инвалидов.

Таксист предстанет перед судом за избиение 70-летней пассажирки с инвалидностью.

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