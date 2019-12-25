В огне пострадал один человек.

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Эксперты отметили, что инцидент произошел на Таллинском месторождении - 2. Сейчас пожару присвоен повышенный ранг сложности (второй).

Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли на площади 100 кв. м, высота факела - 25 м пресс-служба ГУ МЧС

Спасатели отметили, что в Грачевском районе из-за пожара один мужчина, работающий на месторождении, получил термические ожоги. Сейчас пострадавший 1983 года рождения госпитализирован. Жертв нет. На месте работают специалисты из Бузулукской лаборатории по обеспечению государственного экологического контроля. У ликвидации последствий пожара привлечены 50 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

Пожар в автосервисе на Мебельной охватил 450 кв.метров.

Фото: Piter.tv