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В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине
Сегодня, 8:06
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lesjasap

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине

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В огне пострадал один человек.

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Эксперты отметили, что инцидент произошел на Таллинском месторождении - 2. Сейчас пожару присвоен повышенный ранг сложности (второй).

Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли на площади 100 кв. м, высота факела - 25 м

пресс-служба ГУ МЧС

Спасатели отметили, что в Грачевском районе из-за пожара один мужчина, работающий на месторождении, получил термические ожоги. Сейчас пострадавший 1983 года рождения госпитализирован. Жертв нет. На месте работают специалисты из Бузулукской лаборатории по обеспечению государственного экологического контроля. У ликвидации последствий пожара привлечены 50 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

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Фото: Piter.tv

Теги: нефтяная скважина, оренбургская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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