В Оренбурге пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом оружия и боеприпасов

Ирина Волк рассказала о расследовании против подпольных оружейников.

Российские правоохранительные органы по Оренбургской области во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России по подозрению в незаконном обороте оружия задержали пятеро жителей регионального центра. Соответствующее заявление сделала официальный представитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк. Предположительно, злоумышленники приобретали охолощённое оружие,а затем при помощи специальной аппаратуры переделывали его под боевое. Далее оружие реализовывалось.

Полицейскими пресечены сделки по продаже двух пистолетов, конструктивно схожих с пистолетом Макарова, одного травматического пистолета и патронов. пресс-служба МВД РФ

Полиция организовала обыск по местам проживания фигурантов расследования, а также в арендованном ими гараже. Из помещений изъято 37 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, автомат, 1,5 тысячи патронов различного калибра, а также чертежи, оборудование, денежные средства и 35 единиц холодного оружия. Ведется уголовное дело по статье 222 УК РФ Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа