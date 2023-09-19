В Омской области передали для нужд СВО более тысячи контрабандных беспилотников

Беспилотники передали в Минобороны.

В Омской области передали для нужд спецоперации более тысячи контрабандных беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак в интервью ТАСС.

Беспилотники передали в Минобороны. По словам Руснак, их собирались незаконно переместить через границу РФ, однако сотрудники УФСБ по региону во взаимодействии с сотрудниками Омской таможни в мае 2023 года задержали грузовик, в котором находились дроны. Их перевозили в одно из сопредельных государств РФ и могли использовать против российский военных

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Видео: Telegram / ТАСС