В Омской области лоси повредили ограждение железнодорожного вокзала

Сотрудники вызвали полицию после проникновения "неизвестных" на станцию.

В Омской области "неизвестные" повредили ограждение железнодорожного вокзала, но задержать их правоохранительные органы не смогут. Это связано с тем, что при расследовании ситуации оказалось, что причиной этого инцидента на станции стало появление диких животных, которые пробежались по платформе. Происшествие зафиксировано на территории города Называевска. Утром сотрудники станции обнаружили, что кто-то повредил ограждение и проник на территорию. Они вызвали для разбирательства в ситуации сотрудников правопорядка.

На федеральной трассе А-121 "Сортавала" полностью перекроют движение 17 мая.

Фото и видео: Telegram / 112