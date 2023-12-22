В Омске задержали кандидата в мастера спорта, сбывавшего наркотики во время пробежек

Подозреваемый находится под стражей.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Омска кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, который распространял наркотические вещества и делал закладки во время своих пробежек. Соответствующей информацией с журналистами поделились местные сотрудники пресс-службы полиции. Фигуранта расследования поймали во время его занятий. При себе у мужчины находились три свертка с синтетикой. Во время обыска в доме подозреваемого оперативники изъяли 436 граммов запрещенных веществ, весы и упаковочный материал.

Омич, активно выступающий в соцсетях за здоровый образ жизни, был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет. Тайники-закладки делал во время занятий бегом. пресс-служба МВД по региону

По статье за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Согласно судебному решению, злоумышленник отправлен под стражу.

Автобус сбил молодую девушку на Благодатной.

Фото и видео: МВД Медиа