В Омске в драке убит молодой зачинщик конфликта

Прохожий заступился за парня и случайно убил зачинщика конфликта.

В Омске в уличной драке убит 28-летний омич.

Издание "Омск Регион" сообщает, что 28-летний мужчина в пьяном состоянии вышел из кафе и стал приставать к группе молодых людей. Завязалась драка. 30-летний прохожий заступился за жертву пьяного дебошира. Тогда пьяный мужчина переключился с кулаками на прохожего.

В ходе драке зачинщик конфликта был убит прохожим. Сейчас мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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Фото:Piter.TV