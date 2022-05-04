В Омске наркокурьера задержали за подготовку провокации против ВС России

Злоумышленники записали провокационное видео с "продукцией" фабрики "Рошен".

В Омске правоохранительные органы задержали наркокурьера за подготовку провокации против Вооруженных сил России. Информацию предоставили представители "РИА Новостей" в Telegram-канале со ссылкой на собственный региональный источник. Эксперты установили, что подозреваемый получил задание от куратора записать короткометражное видео, в котором он с тортом украинской фабрики Roshen (принадлежит бывшему лидеру Украины Петру Порошенко) будет задавать прохожим вопросы о проведении специальной военной операции .

…Покупателю будут заданы вопросы: "Нравится ли вам продукция Roshen?", "Давно ли вы пользуюсь данной продукцией?" и "Как вы относитесь к военной операции, проводимой на территории Украины?" источник агентства

Установлено, что оператором магазина с запрещенной продукцией являлся молодой человек, которого зовут "Никита" (возможно - никнейм). Торт с фабрики "Рошен" не был найден в магазинах Омской области, после чего Никита поручил исполнителю просто изготовить в типографии коробки с символикой украинской фабрики. за съемку ролика фигуранту расследования пообещали выплатить 50 тысяч рублей. Юноша привлек к процессу еще двух своих знакомых.

Обвиняемые в мошенничестве на 20 млн рублей предстанут перед судом в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

