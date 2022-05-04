Обвиняемые в мошенничестве на 20 млн рублей предстанут перед судом в Петербурге

Мошенники сообщали пенсионерам по телефону, что пожилым людям полагается выплата, но нужно оплатить налог.

Следователи регионального ГУ МВД по Петербургу и области завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении сбережений пенсионеров. Материальный ущерб потерпевшим составил 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как выяснилось следствие, злоумышленники организовали колл-центр на территории Украины. Они звонили жителям России и представлялись работниками благотворительных фондов, международных организаций, адвокатами, сотрудниками налоговых и правоохранительных органов. Аферисты рассказывали пожилым людям о том, что им якобы полагаются компенсационные, льготные и другие выплаты. Чтобы получить их, пенсионеров просили оплатить налог. Доверчивые граждане переводили деньги мошенникам по указанным реквизитам.

После этого к делу подключались так называемые "дропы", которые проживают в Петербурге и области. Они конвертировали деньги в криптовалюту, а также передавали наличные деньги с проводниками поездов организаторам на Украину.

Четыре посредника и один организатор были задержаны в 2020 году. По предварительным данным, было совершено более 30 хищений. Материалы дела направили в Выборгский районный суд.

Видео: МВД ФР