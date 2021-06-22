В Омске могут ввести обязательную вакцинацию

Решение по региону еще не принято.

В Омской области могут ввести обязательную вакцинацию. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал заместитель министра регионального здравоохранения Александр Ахрамович. Чиновник уточнил, что мера коснется определенных категорий граждан. Соответствующие документы в настоящее время подготавливаются сотрудниками местного Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор наш, территориальный, уже сейчас работает над рядом документов, предписывающих определенным категориям граждан вакцинацию, которая будет обязательна. Александр Ахрамович, замглавы здравоохранения Омской области

Эксперт объяснил, что окончательное решение об обязательном вакцинировании конкретных категорий населения в регионе еще не принято, как и конкретные сроки проведения данной кампании. К 21 июня в регионе первым компонентом вакцины привились 247 885 человек, а вторым компонентом — 203 943 человека.

Москалькова назвала стимулирование вакцинации "нечестной игрой".

Видео: ВКонтакте / Министерство здравоохранения Омской области