На путепроводе над Новоприозерским шоссе в Ленобласти отремонтировали швы

С окончанием работ на путепроводе завершился последний этап ремонта дороги между Юкками и Кузьмолово.

В Ленинградской области завершили ремонтные работы на путепроводе над Новоприозерским шоссе на трассе между Юкками и Кузьмолово. Движение транспорта открыто по всем полосам сооружения, сообщил Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти в своем Telegram-канале 9 июля.

На прошлой неделе движение транспорта по путепроводу организовали в реверсивном режиме из-за ремонта деформационных швов. Сейчас все ограничения на участке сняты. С окончанием работ на путепроводе завершился последний этап ремонта дороги между Юкками и Кузьмолово. Специалисты уложили новый асфальт, укрепили обочины и смонтировали новые остановки с пандусами.

Добавим, в августе в Ленобласти дорожники приступят ко второму этапу ремонта трассы к Сярьгам, где сейчас строят тротуары, а в сентябре начнут обновление перекрестка Сярьги – Энколово – Кузьмолово.

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Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству