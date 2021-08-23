В Одессе полицейские задержали гражданина США в футболке с изображение флага России

Американец пообещал "связаться" с президентом США.

Украинские полицейские в Одессе задержали гражданина США, который по городу гулял в футболе с надписью Russia. На футболке также был изображен российский флаг. Информация об этом появилась в телеграм-канале Odessa CityNews.

Американца такое поведение украинских правоохранителей возмутило. Он сказал, что ничего плохого не сделал. Пообещал также связаться с президентом США Джо Байденом.

Задержанный также назвал полицейских расистами, которым "не нравятся русские из-за политики".

Видео: Telegram/Odessa CityNews