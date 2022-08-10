В ООН не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян

Стефан Дюжаррик уточнил, что Женева обращает внимание на гуманитарную ситуацию.

В Организации объединенных наций не стали комментировать заявление Эстонии о визах для россиян. Официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Бюжаррика журналисты в рамках регулярного брифинга в Женеве просили оценить высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что Евросоюзу следует прекратить выдачу туристических визовых документов гражданам РФ. Иностранка отметила, что посещение Европы является привилегией, а не правом человека.

Я не буду комментировать. Мы сосредоточены на гуманитарной ситуации и пытаемся облегчить страдания гражданских лиц. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел, что подобные эстонским заявления, как правило, идут из тех западных стран, которые Россия уже признала для себя недружественными.

Генсек ООН призвал прекратить удары по Запорожской АЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций